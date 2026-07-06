Il Milan sta per finalizzare l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio, con l'accordo che dovrebbe essere concluso tra oggi e domani. La trattativa riguarda il trasferimento del difensore centrale spagnolo classe 2000. Tuttavia, nel corso dell'operazione si è inserito un giocatore a sorpresa, il cui nome non è stato ancora reso noto. La società rossonera punta a chiudere l'affare in tempi brevi.

Tra oggi e domani il Milan conta di chiudere definitivamente con la Lazio l'importante operazione di calciomercato per l'acquisto di Mario Gila, difensore centrale spagnolo classe 2000. Tutti i principali quotidiani sportivi oggi in edicola hanno fatto il punto della situazione sulla trattativa che dovrebbe portare l'ex Real Madrid alla corte del nuovo allenatore portoghese del Diavolo, Rúben Amorim, in procinto di sbarcare a Milano. Il ribaltone in panchina e l'inserimento di Napoli e Atalanta. Gila era stato un obiettivo concreto del Milan già con la vecchia gestione dirigenziale e sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri. Successivamente, il ribaltone societario e tecnico avvenuto tra Via Aldo Rossi e Milanello sembrava aver fatto tramontare definitivamente la pista rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, conto alla rovescia per l'acquisto di Gila. Con un giocatore a sorpresa nell'operazione

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Milan, accordo a un passo per Gila. Summit per un altro difensore spagnolo: tutti i dettagli

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