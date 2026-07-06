Mette-Marit di Norvegia è stata vista per la prima volta dopo il trapianto, mentre tifava per la nazionale durante la partita dei Mondiali del 2026 contro il Brasile. La Famiglia Reale ha seguito la gara, che ha visto un'eccezionale prestazione di Holland. La regina consorte ha partecipato all'evento pubblico senza nascondere il suo entusiasmo, dimostrando vicinanza alla squadra nazionale in un momento di grande gioia collettiva.

Il calcio, a volte, riesce a unire un intero Paese attorno a una bandiera e anche nei momenti personali più delicati. Lo sa bene la Famiglia Reale norvegese, che ha vissuto una notte di pura euforia grazie alla storica impresa della Nazionale trascinata da un incredibile Holland ai Mondiali del 2026 contro il Brasile. Ma per i sudditi, la notizia più bella è stata un’altra: la prima apparizione pubblica della Principessa ereditaria Mette-Marit dopo il delicato trapianto a cui si è sottoposta di recente. Mette-Marit, il tifo dal Palazzo e un messaggio di speranza. La Principessa ereditaria non ha occupato tribune d’onore e non ha compiuto lunghi viaggi oltreoceano, perché ancora in fase di convalescenza, ma si è fatta vedere in un caloroso momento domestico che ha commosso tutti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mette-Marit di Norvegia si mostra per la prima volta dopo il trapianto per tifare Norvegia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Why A $1 Billion Founder Pivoted Entirely To YouTube | The Lisa Bilyeu Story

Notizie e thread social correlati

Mette-Marit di Norvegia, dopo il trapianto il marito rinuncia a tutto. E i figli volano viaIl marito della principessa norvegese ha annunciato di aver rinunciato a tutte le attività pubbliche dopo il trapianto di organo.

Mette-Marit di Norvegia, la Regina Sonja rompe il silenzio sul trapiantoLa Regina Sonja ha parlato pubblicamente per la prima volta riguardo al trapianto subito dalla nuora, la principessa ereditaria.

Temi più discussi: Mette-Marit di Norvegia, ecco dove vedere il suo abito da sposa di 25 anni fa, quando ha detto sì al principe Haakon; Come si sono conosciuti il principe Haakon di Norvegia e Mette-Marit; Ingrid Alexandra conquista Hudøy e rende omaggio a mamma Mette-Marit; Oscar di Svezia, la delusione del Principino ai Mondiali.

La principessa ereditaria di Norvegia Mette-Marit, a cui nel 2018 è stata diagnosticata una rara forma di fibrosi polmonare che provoca difficoltà respiratorie, è stata sottoposta a un trapianto di polmone riuscito. Lo ha reso noto la casa reale. Siamo lieti che x.com

Mette-Marit di Norvegia si mostra per la prima volta dopo il trapianto per tifare NorvegiaLa Principessa si è mostrata per la prima volta dopo il trapianto di polmoni in occasione della partita tra Brasile e Norvegia ai Mondiali di Calcio ... dilei.it

Il figlio della principessa ereditaria norvegese condannato a 4 anni di carcere, The Independent, 16 giu 2026 [0:00:55] Marius Borg Høiby, il figliastro del principe ereditario della Norvegia Haakon, è stato condannato a 4 anni di carcere lunedì. Il 29enne è st reddit

La principessa di Norvegia Mette-Marit sottoposta al trapianto di polmoni: L’evoluzione della sua malattia polmonare è graveLa principessa di Norvegia ha ricevuto il trapianto di polmoni tanto atteso: la casa reale conferma il successo dell'intervento. ilfattoquotidiano.it