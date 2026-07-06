Meteo le previsioni stagionali disegnano un incubo per l’Italia

Le previsioni stagionali indicano un’estate più lunga del solito, con temperature sopra la media tra agosto e ottobre su gran parte dell’Europa e del Mediterraneo. Le temperature elevate potrebbero protrarsi oltre i tempi usuali della stagione estiva.

L’estate potrebbe estendersi oltre i tempi consueti, con una probabilità elevata di temperature superiori alla media su ampia parte d’Europa e del Mediterraneo nel periodo tra agosto e ottobre. Le indicazioni arrivano dalle proiezioni stagionali del Centro europeo per le previsioni meteorologiche (ECMWF), che descrivono un quadro favorevole alla persistenza di masse d’aria più calde del normale. Accanto al caldo, le tendenze stagionali delineano anche un altro elemento rilevante: le precipitazioni potrebbero risultare meno regolari e più discontinue. In altre parole, non necessariamente piogge frequenti e diffuse, ma episodi più rari, con la possibilità che si manifestino come temporali intensi in grado di produrre nubifragi, grandinate e allagamenti improvvisi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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