Messico-Inghilterra le pagelle | che spettacolo Bellingham 8 Mora fa disastri 4,5

Notizia in breve

In una partita tra Messico e Inghilterra, Bellingham ha ricevuto il voto più alto con 8, mentre Mora ha ottenuto 4,5 a causa di errori. Tra i giocatori inglesi, si evidenziano le prestazioni di Pickford, Kane e Gordon, mentre Quasah è stato bocciato. Tra i messicani, Jimenez è stato valutato come il migliore, con buone performance anche di Lira.