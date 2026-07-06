Messico-Inghilterra le pagelle | che spettacolo Bellingham 8 Mora fa disastri 4,5
In una partita tra Messico e Inghilterra, Bellingham ha ricevuto il voto più alto con 8, mentre Mora ha ottenuto 4,5 a causa di errori. Tra i giocatori inglesi, si evidenziano le prestazioni di Pickford, Kane e Gordon, mentre Quasah è stato bocciato. Tra i messicani, Jimenez è stato valutato come il migliore, con buone performance anche di Lira.
Nei Tre Leoni spiccano anche le prove di Pickford, Kane e Gordon, bocciato Quasah. Nei padroni di casa il migliore è Jimenez, molto bene anche Lira. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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