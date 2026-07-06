Messico – Inghilterra 2-3 | resoconto risultato e gol dei brillanti Tre Leoni che respingono i padroni di casa in 10 uomini
L’Inghilterra ha vinto 3-2 contro il Messico in una partita valida per i Mondiali. La squadra britannica ha segnato tre gol, mentre i padroni di casa hanno risposto con due reti. La gara si è conclusa con il Messico in dieci uomini, dopo l’espulsione di un giocatore. La partita si è svolta il 6 luglio 2026.
2026-07-06 05:16:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’Inghilterra si è assicurata un posto ai quarti di finale della Coppa del Mondo dopo essere sopravvissuta a un incontro caotico contro il Messico, co-ospitante, vincendo una gara pulsante 3-2 davanti a un pubblico ostile allo Stadio Azteca. Jude Bellingham ha segnato due gol in un devastante periodo del primo tempo prima che il rigore di Harry Kane nel secondo tempo si rivelasse vincente, quando la squadra di Thomas Tuchel ha superato un cartellino rosso, due rigori e un’incessante pressione nel finale per assicurarsi un’incredibile vittoria. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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