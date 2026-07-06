Messico – Inghilterra 2-3 | resoconto risultato e gol dei brillanti Tre Leoni che respingono i padroni di casa in 10 uomini

Notizia in breve

L’Inghilterra ha vinto 3-2 contro il Messico in una partita valida per i Mondiali. La squadra britannica ha segnato tre gol, mentre i padroni di casa hanno risposto con due reti. La gara si è conclusa con il Messico in dieci uomini, dopo l’espulsione di un giocatore. La partita si è svolta il 6 luglio 2026.