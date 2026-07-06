Mercato Juventus questione centrocampo | Goretzka nella lista di Carnevali

La Juventus sta valutando diversi profili per rinforzare il centrocampo. Tra i nomi monitorati dalla società figura anche Goretzka, inserito nella lista di Carnevali. La società sta considerando varie opzioni per rafforzare la rosa, senza aver ancora finalizzato un accordo. La trattativa potrebbe coinvolgere anche altri giocatori, ma al momento non ci sono dettagli concreti su eventuali offerte o avanzamenti. La società prosegue con le verifiche e le valutazioni di mercato.

La Juventus si muove sul mercato in cerca di giocatori che possano rinforzare la rosa. Tra le valutazioni che la società bianconera sta effettuando per la porta e per l’attacco, si aggiungono le riflessioni sul centrocampo, reparto nel quale Spalletti non vorrebbe vedere grandi stravolgimenti, ma sicuramente sarebbe favorevole ad un aumento di qualità tecnica e intensità. Nella lista, dopo il nome di Franck Kessie, spunta nuovamente quello dello svincolato Leon Goretzka. Idea Goretzka e prossimi passi della Juve. A centrocampo, la Juventus vorrebbe aggiungere almeno un innesto che possa garantire al suo allenatore un salto di qualità rispetto alla scorsa stagione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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