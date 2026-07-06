Maxi incidente in autostrada | è tragedia Dinamica choc e urla disperate

Da caffeinamagazine.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un veicolo si è ribaltato sull’autostrada, schiantandosi contro altri mezzi. L’incidente ha coinvolto almeno quattro auto, causando cinque feriti gravi. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, che hanno estratto i feriti dalle lamiere e li hanno trasportati in ospedale. La carreggiata è rimasta chiusa per ore, con code e rallentamenti. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

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Un’altra tragedia si è consumata sulle strade italiane, dove una sequenza di eventi drammatica ha trasformato un incidente in un bilancio ancora più pesante. In pochi istanti, quello che sembrava un normale sinistro si è trasformato in una scena devastante, con l’intervento di numerosi mezzi di soccorso e lunghe ripercussioni sulla viabilità. >> Aurora Ramazzotti, choc generale al matrimonio: tutti fissi sul dettaglio. E su un’assenza pesantissima La dinamica, ricostruita nelle prime ore successive all’accaduto, evidenzia come una serie di circostanze concatenate abbia avuto conseguenze fatali. Una persona ha perso la vita, mentre un’altra è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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MAXI INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 100 AUTO COINVOLTE. CI SONO MORTI E FERITI

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