Durante un concerto allo stadio San Nicola, Max Pezzali ha ricordato Igor Protti, il capitano della squadra locale. Il cantante ha dedicato alcuni minuti al giocatore, trasformando il palco in una panchina simbolica. La folla ha assistito a un momento di omaggio tra musica e maglie biancorosse, senza ulteriori interventi o dichiarazioni ufficiali. La cerimonia si è svolta nel contesto di un evento musicale, con il pubblico presente che ha reagito con silenzio e attenzione.

Max Pezzali ha omaggiato Igor Protti nella “sua” Bari, durante il concerto allo stadio San Nicola, trasformando per alcuni minuti il palco in una panchina di memoria biancorossa. L’ex capitano del Bari, recentemente scomparso, è stato ricordato davanti a migliaia di spettatori con due maglie appese alle spalle del cantautore: il nome Protti e il numero 10, quello che per i tifosi baresi resta legato a una delle pagine più intense degli anni Novanta.Il tributo è arrivato durante «La dura legge del gol», brano degli 883 diventato nel tempo uno dei racconti più popolari del calcio vissuto fuori dalla retorica dei campioni invincibili. Pezzali era seduto su una panchina a rotelle, in una scenografia che richiamava il bordo campo e lo spogliatoio. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Max Pezzali a Bari ricorda Igor Protti, il San Nicola si ferma per il capitano biancorosso tra musica e maglie biancorosse

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Igor Protti, il ricordo di Marco Bucciantini

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