La Maturità 2027 ha già suscitato polemiche a causa dei tempi ristretti. La prima prova si svolgerà poco dopo le elezioni, con pochi giorni disponibili per gli scrutini. Quattro regioni stanno considerando di modificare i calendari delle prove per affrontare queste criticità. Le richieste di revisione delle date sono state avanzate da alcuni dirigenti scolastici, che chiedono più tempo tra le fasi.

Prima prova a ridosso della fine delle elezioni e poco tempo per gli scrutini. I dirigenti di quattro regioni pensano di modificare i calendari. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Maturità 2027, è già polemica. I tempi sono troppo stretti e c’è chi chiede di rivedere le date

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