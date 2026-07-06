Il 3 luglio 2022 il ghiacciaio della Marmolada è crollato, provocando la morte di undici persone. Ricercatori hanno ricostruito le dinamiche fisiche e climatiche che hanno portato al crollo. È stato sviluppato un modello 3D per analizzare i processi coinvolti e prevedere futuri crolli dei ghiacciai. La ricostruzione si basa sui dati raccolti sulla deformazione del ghiacciaio e sui cambiamenti climatici registrati prima dell’incidente.

PISA – Un team di ricercatori ha ricostruito le dinamiche fisiche e climatiche alla base del crollo del ghiacciaio della Marmolada, avvenuto il 3 luglio 2022 e costato la vita a undici persone. I risultati dell’indagine sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Geophysical Research Letters nell’articolo intitolato Climate Warming and Ice Weakening Trigger Alpine Glacier Collapses: The Marmolada Case. Lo studio individua in una condizione di ‘equilibrio critico’ il fattore scatenante del collasso. Attraverso l’uso di un modello termo-meccanico tridimensionale, gli esperti hanno analizzato le forze in gioco, evidenziando come l’evento sia stato il risultato di una combinazione di elementi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Marmolada, svelata la dinamica del collasso: un nuovo modello 3D per prevenire i crolli dei ghiacciai

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