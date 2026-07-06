Centinaia di migliaia di persone hanno partecipato a un corteo a Teheran, indossando abiti scuri e portando bandiere rosse simbolo di vendetta. La manifestazione si è svolta con slogan contro gli Stati Uniti e ha visto un corteo di lunga durata attraversare la città. Durante l’evento sono state pronunciate minacce e slogan anti-americani.

Roma, 6 luglio 2026 – Centinaia di migliaia di persone, una marea umana vestita a lutto colorata dal rosso delle bandiere della vendetta, ha attraversato ieri Teheran. Partito dalla Grande Moschea – dove la salma della Guida suprema, Ali Khamenei, è stata esposta per due giorni –, in 12 ore, il corteo funebre, al seguito del camion con le bare ricoperte di fiori del leader e dei suoi familiari, tutti uccisi lo scorso 28 febbraio nel primo giorno dell’attacco israelo-americano, ha attraversato via Enghelab (Rivoluzione) per poi concludersi simbolicamente in piazza Azadi (Libertà). Nella folla accalcata per venti chilometri, con temperature... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Marea umana per Khamenei. Il lungo corteo a Teheran, minacce e slogan anti Usa

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