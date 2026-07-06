Un poliziotto coinvolto negli scontri prima del derby di Torino non sarà sottoposto ad arresti domiciliari. Il funzionario è accusato di aver colpito un tifoso juventino, rimasto gravemente ferito durante gli incidenti. La decisione riguarda le misure cautelari e non prevede detenzione domiciliare. La vicenda si riferisce ai fatti accaduti prima della partita, senza ulteriori dettagli sulle indagini in corso.

Niente arresti domiciliari per il poliziotto accusato di aver colpito Marco Basoccu, il tifoso juventino rimasto gravemente ferito negli scontri prima del derby di Torino. Il gip ha respinto la richiesta della misura cautelare avanzata dalla procura nei confronti dell’indagato, su cui pesa “un grave quadro indiziario”. L’agente in servizio al reparto mobile è accusato di aver sparato ad altezza uomo il lacrimogeno che ha centrato in testa il 36enne. Il ricovero di Marco Basoccu Marco Leonardo Basoccu era rimasto ferito gravemente alla testa nel corso degli scontri tra ultras e forze dell’ordine prima della partita di Serie A tra Torino e Juventus del 24 maggio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Marco Basoccu ferito prima del derby di Torino, niente arresto per il poliziotto che ha colpito il tifoso

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Tifoso ferito al derby di Torino, il poliziotto non va ai domiciliari

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