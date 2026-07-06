Oltre cento persone sono state arrestate ad Ankara durante un corteo di protesta contro la NATO organizzato dal Partito Comunista della Turchia, in vista del vertice dell’Alleanza previsto questa settimana. Le autorità turche hanno fermato i manifestanti che partecipavano alla manifestazione, che si svolgeva nel centro della città. La protesta si inserisce nel clima di tensione legato alle riunioni internazionali in programma.

Le autorità turche hanno arrestato oltre cento persone che partecipavano a un corteo di protesta contro la NATO, organizzato domenica dal Partito Comunista della Turchia (TKP) in vista del vertice dell’Alleanza previsto ad Ankara questa settimana. Martedì e mercoledì, la capitale della Turchia ospiterà i leader dei trentadue Paesi alleati e i rappresentanti dei partner dell’organizzazione. In vista dell’incontro, il governo ha rafforzato le misure di sicurezza, vietando le manifestazioni, transennando ampie zone della città e chiudendo diverse strade. Proteste e arresti ad Ankara prima del vertice NATO. Alcune immagini mostrano diversi... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Manifestazioni e cortei ad Ankara, in vista del vertice NATO: arrestate oltre cento persone

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Alta tensione in Turchia alla vigilia del vertice NATO, con oltre 100 persone fermate durante le man

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