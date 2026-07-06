Maltempo | temporale e raffiche di vento scoperchiata la tribuna dello stadio Tognon

Nella serata di domenica 5 luglio, un temporale con raffiche di vento ha colpito il Pordenonese, causando danni allo stadio Tognon di Fontanafredda. Le raffiche hanno scoperchiato la tribuna dell’impianto sportivo. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e avviare le operazioni di riparazione. Non sono stati segnalati altri danni o conseguenze legate al maltempo.

FONTANAFREDDA (PORDENONE) - Gli effetti del maltempo che la sera di domenica 5 luglio ha colpito il Pordenonese si sono fatti sentire con particolare veemenza allo stadio Tognon di Fontanafredda, dove le forti raffiche di vento hanno scoperchiato la tribuna. I danni Le folate hanno sollevato e divelto la guaina della copertura durante l'intenso temporale. Lo rende noto il Comune, specificando che l'impianto è comunque utilizzabile. La conta dei danni è invece ancora in corso. La copertura - precisa sempre l'amministrazione - sarà ripristinata appena saranno completate le procedure di affidamento dei lavori. Lo stadio infatti negli ultimi anni è stato oggetto di un ampio programma di riqualificazione divenendo un punto di riferimento per il calcio regionale e nazionale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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Maltempo a Bussolengo con raffiche di vento fortissime

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