Lynk & Co ha presentato il Model Year 2027 del suo SUV elettrico compatto, Lynk & Co 02. La vettura si distingue per un design più tecnologico e interattivo rispetto al passato. Sono stati apportati miglioramenti in termini di comfort, funzionalità e esperienza di guida, seguendo i feedback ricevuti dai clienti. La casa automobilistica ha aggiornato il veicolo con nuove caratteristiche per rispondere alle esigenze degli utenti, senza specificare dettagli tecnici o commerciali.

Importanti novità in casa Lynk & Co. Con l'introduzione del Model Year 2027 del Suv elettrico compatto, Lynk & Co. 02 dimostra di aver fatto tesoro del parere e dei consigli dei clienti, apportando così importanti miglioramenti in termini di comfort, funzionalità ed esperienza di guida. Si tratta di aggiornamenti che non modificano la struttura e il design del Suv elettrico, che grande successo è riuscito ad ottenere in questi anni, e che lo vede oggi protagonista in 25 mercati europei. Invariato anche il powertrain e le prestazioni su strada: il motore è il classico da 272 Cv e da 343 Nm di coppia massima, alimentato da una batteria da 66 kWh in grado di garantire un'autonomia nel ciclo misto Wltp tra i 435 e i 445 chilometri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lynk & Co 02 2027: più tecnologica e interattiva che mai

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