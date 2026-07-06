L' ultimo saluto di Guillermo Ochoa
Il portiere messicano Guillermo Ochoa ha salutato i tifosi nel centro del campo dopo la sua ultima partecipazione a sei Mondiali. L’addio è avvenuto al termine della partita che ha portato all’eliminazione della squadra. Ochoa si è avvicinato ai supporter per ringraziarli, concludendo così una lunga carriera in ambito internazionale.
Il saluto del portiere messicano dopo una carriera lunga sei Mondiali. Ochoa raggiunge il centro del campo per congedarsi dai tifosi dopo l'eliminazione del Messico. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Lultimo ballo di Ochoa Grazie di tutto, È stato magico
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