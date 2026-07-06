L' ultimo saluto di Guillermo Ochoa

Notizia in breve

Il portiere messicano Guillermo Ochoa ha salutato i tifosi nel centro del campo dopo la sua ultima partecipazione a sei Mondiali. L’addio è avvenuto al termine della partita che ha portato all’eliminazione della squadra. Ochoa si è avvicinato ai supporter per ringraziarli, concludendo così una lunga carriera in ambito internazionale.