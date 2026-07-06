L' ultimo saluto di Guillermo Ochoa

Da sportmediaset.mediaset.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il portiere messicano Guillermo Ochoa ha salutato i tifosi nel centro del campo dopo la sua ultima partecipazione a sei Mondiali. L’addio è avvenuto al termine della partita che ha portato all’eliminazione della squadra. Ochoa si è avvicinato ai supporter per ringraziarli, concludendo così una lunga carriera in ambito internazionale.

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Il saluto del portiere messicano dopo una carriera lunga sei Mondiali. Ochoa raggiunge il centro del campo per congedarsi dai tifosi dopo l'eliminazione del Messico. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Lultimo ballo di Ochoa Grazie di tutto, È stato magico

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