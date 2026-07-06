Nel fine settimana del 3 e 4 luglio, in Campania sono stati vinti complessivamente oltre 51mila euro nei concorsi del Lotto. La notizia, riportata da Agipronews, riguarda premi distribuiti in vari comuni della regione, con alcuni di essi che hanno registrato vincite di importo elevato. I dettagli sui singoli comuni o sui numeri vincenti non sono stati specificati.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Lotto premia la Campania. Come riporta Agipronews, nei concorsi di venerdì 3 e sabato 4 luglio 2026 nella regione, tra i premi più alti, sono stati vinti oltre 51mila euro. Nell’estrazione di venerdì centrato un colpo da 9.500 euro in Corso Giuseppe Garibaldi a Monte di Procida, in provincia di Napoli, grazie a tre ambi e un terno. Nel concorso di sabato, sei ambi, quattro terni e una quaterna valgono 12.525 euro in Via Moretti a Portici, in provincia di Napoli, mentre presso il punto vendita situato in Via Michele Pietravalle a Napoli premio da 10.800 euro grazie ad una Cinquina Simbolotto. Sempre nella giornata del 4 luglio presso l’esercizio in Via Adriana ad Angri, in provincia di Salerno, vinti 9. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lotto, in Campania vincite per oltre 51mila euro: i comuni fortunati

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