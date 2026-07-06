Durante l’estate, un genitore ha pagato un supplemento di 3 euro per portare la figlia di 17 mesi sulla spiaggia in un stabilimento del litorale domizio. La vicenda ha suscitato polemiche sui costi praticati negli stabilimenti balneari della provincia di Caserta, con discussioni diffuse sui social network. La questione ha attirato l’attenzione pubblica, generando commenti e critiche sul prezzo applicato per i bambini piccoli.

Ha dovuto pagare un supplemento di 3 euro per portare la figlia di 17 mesi sulla spiaggia. È successo sul litorale domizio, ma in poco tempo la polemica sui costi applicati negli stabilimenti balneari della provincia di Caserta, ha travalicato la regione favorita dai social. A raccontare l’episodio è stato un padre che, dopo una giornata trascorsa in un lido di Ischitella, frazione di Castel Volturno, ha deciso di rivolgersi a Francesco Emilio Borrelli, deputato da anni impegnato nella raccolta di segnalazioni riguardanti presunti abusi, disservizi e violazioni dei diritti dei cittadini. Nel messaggio inviato al parlamentare, accompagnato dallo scontrino fiscale, il cittadino racconta il proprio stupore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lo scontrino folle dell'estate: 3 euro per il neonato

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