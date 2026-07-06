Una cinquantina di gradini dividono il cimitero vecchio di Lampedusa, dove i migranti morti in mare vengono sepolti. Tra fiori selvatici e erba crescono in modo disordinato tra cappelle, putti e lapidi di marmo. Il luogo rappresenta un’estensione del confine tra vita e morte, con le tombe che si mescolano in un paesaggio spontaneo e naturale. La zona è accessibile attraverso una scala che collega il nuovo e il vecchio cimitero.

Una cinquantina di gradini la separano dal cimitero vecchio, dove coloratissimi fiori selvatici rampicanti e disordinati ciuffi d’erba crescono in totale anarchia tra ricche cappelle, putti e lapidi in marmo. «Da pochi anni Vincenzo il custode è andato in pensione, la zona nuova del cimitero la gestiamo una decina di persone, ci siamo auto-organizzate, abbiamo un gruppo su whatsapp anche se non siamo più giovani (lo ha creato il nipote di Peppina che ha 16 anni e di queste cose moderne ci capisce). La signora Tonina e le sue tre amiche vanno al cimitero un paio di mattine a settimana, portano scope, secchi e stracci, spolverano le tombe di tutti, tolgono l’erbaccia, lavano il pavimento e chiacchierano allegre per quanto il luogo lo consenta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - ll continuum vita-morte del cimitero di Lampedusa, dove i migranti portati dal mare trovano un’integrazione postuma

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