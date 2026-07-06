Live In Milano Sala si schiera con Meloni contro Trump | Fa bene a ignorarlo poi sulle comunali | Vincerà il csx - VIDEO

Il sindaco di Milano ha commentato la posizione di Giorgia Meloni nei confronti di Donald Trump, affermando che è giusto ignorarlo. Poi, parlando delle prossime elezioni comunali, ha detto che il centrosinistra ha più possibilità di vincere. Sul fronte interno del centrodestra, ha definito Vannacci un problema per l’alleanza, ma ha aggiunto che, alla fine, i partiti si accordano prima del voto.

Sul fronte del centrodestra, il sindaco di Milano entra nel merito delle dinamiche interne e del peso dei singoli protagonisti. Per Sala "Vannacci è un problema per il centrodestra ma la storia ci ha detto che alla fine la destra al momento del voto si mette d'accordo. Con Vannacci fuori il 42% non. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Lo scontro tra Trump e Meloni apre una vera e propria crisi diplomatica

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