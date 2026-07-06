L’ho fatto tutto vero Trump lo ammette ed esplode lo scandalo | indignazione ovunque rabbia e accuse

L'ex presidente degli Stati Uniti ha ammesso di aver compiuto un'azione controversa, provocando reazioni di indignazione e rabbia in vari settori. Nel frattempo, la FIFA ha revocato la squalifica di un calciatore, causando polemiche e tensioni nel contesto del Mondiale 2026. La decisione ha sollevato critiche da parte di varie parti, alimentando discussioni sul torneo e sulle decisioni delle autorità sportive. La situazione ha generato un clima di tensione e discussione pubblica.

La decisione della FIFA di revocare la squalifica di Folarin Balogun scuote il Mondiale 2026 e scatena un’ondata di polemiche. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il caso avrebbe assunto anche una dimensione politica dopo le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha confermato di aver parlato con il presidente della FIFA Gianni Infantino in merito all’espulsione dell’attaccante statunitense. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, Trump avrebbe dichiarato: «Ho parlato con Gianni, è un uomo altamente rispettato. Non era un fallo». Il quotidiano riferisce inoltre che, secondo il giornale... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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