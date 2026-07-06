Un ripetitore telefonico di cemento armato situato a 1.543 metri di quota nella Lessinia è stato trasformato in un rifugio. Si trova sul crinale più panoramico della zona e, nelle giornate limpide, permette di vedere dal Lago di Garda alle Dolomiti. La struttura, che per anni ha svolto funzione di ripetitore, ora è stata riadattata come spazio di rifugio. La trasformazione mira a contrastare il turismo di basso livello nella zona.

Per decenni è stato un ripetitore telefonico, un monolite di cemento armato piantato sul crinale più panoramico della Lessinia, a 1.543 metri di quota, da cui, nelle giornate limpide, lo sguardo spazia dal Lago di Garda fino alle Dolomiti. Oggi quella stessa struttura è diventata un rifugio e un simbolo di rinascita. Si chiama El Bloc. Un nome evocativo per la sua architettura essenziale, quasi «brutalista», che sintetizza l’idea alla base del progetto: recuperare un edificio destinato all’abbandono trasformandolo in un luogo di accoglienza e contemplazione. «Il ripetitore diventa il ricevitore» è lo slogan scelto per accompagnarlo alla nuova vita. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - L'ex ripetitore telefonico diventa un rifugio: «Un monolite per "combattere" il turismo cafone»

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