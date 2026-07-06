Lecce finisce con lo scooter contro un muro sulla provinciale per Taviano | muore 22enne

Da lecce.corriere.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 22 anni è morto in un incidente stradale avvenuto prima dell'alba sulla provinciale tra Taviano e Mancaversa. Lo scooter su cui viaggiava si è schiantato contro un muro. La vittima, originaria di Melissano ma residente a Mancaversa, è deceduta sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi.

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Incidente mortale prima dell'alba sulla strada provinciale che collega Taviano alla marina di Mancaversa, nel Leccese. A perdere la vita un ragazzo di 22 anni originario di Melissano ma residente a Mancaversa. Viaggiava a bordo del suo scooterone quando, secondo una prima ricostruzionedei fatti, avrebbe perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada e finendo contro un muro. Vani i soccorsi. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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