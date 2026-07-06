Lecce finisce con lo scooter contro un muro sulla provinciale per Taviano | muore 22enne

Notizia in breve

Un ragazzo di 22 anni è morto in un incidente stradale avvenuto prima dell'alba sulla provinciale tra Taviano e Mancaversa. Lo scooter su cui viaggiava si è schiantato contro un muro. La vittima, originaria di Melissano ma residente a Mancaversa, è deceduta sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi.