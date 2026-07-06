Una manifestazione si distingue per aver scelto di mettere al centro le relazioni come forma di artigianato, spostando l’attenzione da chef e ristoranti a un aspetto meno evidente ma comunque fondamentale. La manifestazione si focalizza su pratiche e approcci che valorizzano il rapporto tra le persone, evidenziando come queste connessioni siano parte integrante del processo creativo e produttivo nel settore gastronomico. Nessun dettaglio su date o luoghi viene fornito nel testo.

In un presente gastronomico che racconta sempre più spesso chef, ristoranti e nuove aperture, (r)esistono ancora manifestazioni che spostano l’attenzione su qualcosa di meno evidente ma non meno fondamentale. La Notte degli Osti, manifestazione ideata e diretta da Giovanni Sparano e giunta alla sua sesta edizione, si è svolto a Eboli, in Campania proprio la scorsa settimana. Un appuntamento volutamente meno gridato rispetto ad altri appuntamenti della penisola, dove ogni anno cuochi, produttori, musicisti, autori e figure centrali per il settore, si ritrovano per stare insieme. Le cucine si aprono al pubblico, gli osti accolgono colleghi provenienti da tutta Italia, i vignaioli raccontano personalmente i loro vini, le tavolate occupano le strade e la musica invade le notti tiepide d’estate. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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