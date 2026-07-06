Le prime pagine di oggi
Un post di Donald Trump su Truth, in cui commenta la leader italiana, ha attirato l'attenzione. Le forze russe hanno lanciato nuove minacce alla Polonia, mentre a Milano un uomo è stato accoltellato per strada. Nel mondo dello sport, il pilota di Formula 1 ha vinto una gara importante, confermando la sua leadership. Questi sono alcuni dei fatti più evidenti delle prime pagine di oggi.
Il post su Meloni di Trump su Truth, le minacce russe alla Polonia, l'uomo accoltellato per strada a Milano, e la vittoria di Leclerc in Formula 1 Le notizie principali sui giornali di oggi sono le minacce del presidente russo Putin alla Polonia, colpevole secondo lui di collaborare alla difesa dell’Ucraina dall’aggressione russa, e il post sul social Truth del presidente degli Stati Uniti Trump, che alla vigilia della riunione dei leader dei paesi della NATO in programma domani ad Ankara, in Turchia, è tornato sulla sua polemica con la presidente del Consiglio Meloni chiedendo per lei un “restraining order”, in pratica che le sia vietato di avvicinarsi a Trump. 🔗 Leggi su Ilpost.it
RASSEGNA STAMPA 12 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI
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