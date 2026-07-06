le prime pagine di oggi

Notizia in breve

Un post di Donald Trump su Truth, in cui commenta la leader italiana, ha attirato l'attenzione. Le forze russe hanno lanciato nuove minacce alla Polonia, mentre a Milano un uomo è stato accoltellato per strada. Nel mondo dello sport, il pilota di Formula 1 ha vinto una gara importante, confermando la sua leadership. Questi sono alcuni dei fatti più evidenti delle prime pagine di oggi.