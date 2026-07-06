Le prime pagine di oggi

Da ilpost.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un post di Donald Trump su Truth, in cui commenta la leader italiana, ha attirato l'attenzione. Le forze russe hanno lanciato nuove minacce alla Polonia, mentre a Milano un uomo è stato accoltellato per strada. Nel mondo dello sport, il pilota di Formula 1 ha vinto una gara importante, confermando la sua leadership. Questi sono alcuni dei fatti più evidenti delle prime pagine di oggi.

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Il post su Meloni di Trump su Truth, le minacce russe alla Polonia, l'uomo accoltellato per strada a Milano, e la vittoria di Leclerc in Formula 1 Le notizie principali sui giornali di oggi sono le minacce del presidente russo Putin alla Polonia, colpevole secondo lui di collaborare alla difesa dell’Ucraina dall’aggressione russa, e il post sul social Truth del presidente degli Stati Uniti Trump, che alla vigilia della riunione dei leader dei paesi della NATO in programma domani ad Ankara, in Turchia, è tornato sulla sua polemica con la presidente del Consiglio Meloni chiedendo per lei un “restraining order”, in pratica che le sia vietato di avvicinarsi a Trump. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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