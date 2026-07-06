Le notizie di scienza della settimana
Questa settimana sono state annunciate nuove scoperte scientifiche, tra cui lo sviluppo di cellule artificiali e il record del ragno più veloce del mondo. Sono stati pubblicati studi sul senso dei numeri nei neonati e si è avviata una missione per recuperare il telescopio spaziale Swift, che ha subito un guasto. Questi eventi rappresentano aggiornamenti nel campo della biologia, zoologia e astronomia.
Cellule artificiali, il ragno più veloce del mondo, il senso dei numeri nei neonati e la missione per salvare il telescopio spaziale Swift: l’attualità scientifica, in breve Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
5 notizie AI di questa settimana — 19 aprile
Temi più discussi: Peses, Fabiola Gianotti: La scienza è universale, non ha passaporto e connette i popoli; DOVE Community inaugura la nuova stagione con una visita esclusiva al Museo della Scienza; Quando la scienza si gioca in italiano: impressioni da un laboratorio per bambini a Berlino; Via a ’Le parole della montagna’. Gamberini tra scienza e spiritualità.
Il comportamento delle zanzare verso l'uomo dipende da segnali sensoriali come anidride carbonica, odore e temperatura corporea. https://tech.everyeye.it/notizie/perch-zanzare-pungono-te-scienza-svela-mistero-884958.html?utm_medium=Social&utm_s facebook
Biodiversità e caccia, da Pisa un appello a una gestione fondata sulla scienza Valentina Serra e Daniela Ciccarelli (Unipi) intervengono sul disegno di legge che modifica la normativa sulla fauna selvatica cascinanotizie.it/biodiversit%C3… x.com
Secondo Nature le persone si fidano ancora della scienza. Io ho qualche dubbio.Fake news e pseudoscienza, la percezione di un crollo della fiducia nella ricerca potrebbe essere amplificata dai social. I dati però raccontano una realtà più complessa ... msn.com
Sono un professore di scienze politiche che ha scritto un romanzo di fantascienza per illustrare idee nelle scienze politiche/relazioni internazionali reddit
Scienza & VitaSabato al debutto sul quotidiano la pagina che periodicamente curerà il Centro Studi con la formula del S&V Focus Plus per documentare e riflettere su grandi questioni etiche del nostro tempo ... avvenire.it