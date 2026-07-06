Le notizie di scienza della settimana

Da internazionale.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa settimana sono state annunciate nuove scoperte scientifiche, tra cui lo sviluppo di cellule artificiali e il record del ragno più veloce del mondo. Sono stati pubblicati studi sul senso dei numeri nei neonati e si è avviata una missione per recuperare il telescopio spaziale Swift, che ha subito un guasto. Questi eventi rappresentano aggiornamenti nel campo della biologia, zoologia e astronomia.

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Cellule artificiali, il ragno più veloce del mondo, il senso dei numeri nei neonati e la missione per salvare il telescopio spaziale Swift: l’attualità scientifica, in breve Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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