le notizie di scienza della settimana

Notizia in breve

Questa settimana sono state annunciate nuove scoperte scientifiche, tra cui lo sviluppo di cellule artificiali e il record del ragno più veloce del mondo. Sono stati pubblicati studi sul senso dei numeri nei neonati e si è avviata una missione per recuperare il telescopio spaziale Swift, che ha subito un guasto. Questi eventi rappresentano aggiornamenti nel campo della biologia, zoologia e astronomia.