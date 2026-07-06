le nostre pmi sul podio del welfare

Una piccola e media impresa italiana si distingue per il suo sistema di welfare aziendale, offrendo servizi e benefit ai dipendenti. La società ha implementato iniziative come assistenza sanitaria integrativa, bonus e programmi di formazione, che vanno oltre le norme minime di legge. Questa realtà si posiziona tra le migliori del settore, in un quadro generale in cui molte aziende italiane sono spesso giudicate negativamente per le loro pratiche sociali.

Quando c'è da porre in evidenza un percorso virtuoso interno al mondo imprenditoriale si avverte sempre una certa cautela ad accendere i riflettori. Nel Belpaese le aziende sono vittime di un racconto non particolarmente benevolo, per lo più orientato da interpretazioni ideologiche piuttosto consolidate. Invece, ad evidenziarne criticità l'affollamento è assicurato. Tale strabismo nuoce gravemente. Perché piega la realtà a letture interessate e perciò distanti dal vero. È riemerso questo pensiero dopo che ho letto una bella notizia: in Italia sono triplicate le piccole e medie imprese che assicurano ai dipendenti un alto livello di welfare aziendale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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