Le friulane | l’eleganza artigianale che conquista l’estate

Da ilfaroonline.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le friulane sono calzature artigianali tradizionali italiane, caratterizzate da suola in legno e tomaia in tessuto o pelle. Originarie del Friuli Venezia Giulia, sono note per la loro lavorazione manuale e il design semplice e funzionale. Questa calzatura si indossa principalmente durante la stagione estiva, grazie alla leggerezza e alla traspirabilità dei materiali. Le friulane rappresentano un esempio di artigianato locale ancora presente nel mercato contemporaneo.

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Roma, 6 luglio 2026 – Se nella rubrica della scorsa settimana abbiamo parlato delle ballerine, oggi parliamo di un suo parente molto vicino: le friulane. Per chi non le conoscesse ancora, le friulane sono delle calzature artigianali originarie del Friuli, nate secoli fa come scarpe da lavoro per i contadini, che con il tempo si sono trasformate in eleganza ricercata e meno scontata. La caratteristica che le rende immediatamente riconoscibili è la suola: realizzata in tessuto, spesso ricavata dal riciclo di vecchie camere d’aria di biciclette, dona alle friulane una morbidezza e una leggerezza che le scarpe più tradizionali non hanno. Cosa le rende così speciali. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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