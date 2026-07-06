I tifosi della Lazio criticano il presidente, accusandolo di non amare il club e di aver loro rivolto molte offese. Da anni, si lamentano di sogni e ambizioni cancellati, ritenendo che queste siano state tolte all’interno della società. Le parole dei tifosi riflettono un senso di delusione e frustrazione per le scelte e il comportamento di chi gestisce il club, con un focus sulla percezione di mancanza di affetto e rispetto nei confronti della squadra e dei supporter.

Da qualche anno a questa parte sento spesso parlare di sogni ed ambizioni che ci sono state tolte in casa Lazio. E per carità, sono parte fondamentale del calcio, per i tifosi, per la squadra, per la società stessa. Ma non penso sia la cosa che più mi infastidisce di questa gestione. Il fatto è che in 22 annidi gestione, Lotito non ha mai una sola volta fatto delle scelte, in qualsiasi campo, che mi abbiano fatto pensare che, non dico l'amasse, ma quanto meno volesse bene alla Lazio. E prima che si possa controbattere che ha vinto qualche coppa, che i bilanci sono sani, che è tutto pagato, che ha salvato la Lazio, il Flaminio, l'Academy rispondo che non parlo di questo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Lazio, il pensiero dei tifosi: "Lotito non ama il club, troppe offese subite"

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Lazio, LOTITO e il MESSAGGIO ai Tifosi: Possibile SVOLTA()

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