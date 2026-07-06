L' abbaglio dell' estate? La prima guida queer ai musei

Da liberoquotidiano.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È arrivato in Italia il testo Musei, genere e queerness, la prima pratica guida LGBTQ+ per accedere agli spazi espositivi della nostra Nazione con un occhio rinnovato rispetto alle tematiche queer. Il volume è a cura di Nicole Moolhuijsen, ricercatrice, consulente e coordinatrice del gruppo di lavoro Genere e Diritti LGBTQ+ di Icom Italia, che nella scheda di presentazione sul sito della casa editrice Nomos, nonché gli editori del volume, si presenta con tutta la pletora possibile di pronomi: da "lei" a "lui", passando per lo schwa. Per darvi la tara dell'autrice, nella sua carriera accademica è in procinto di completare un dottorato in Museum Studies all'Università di Leicester. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

l abbaglio dell estate la prima guida queer ai musei
© Liberoquotidiano.it - L'abbaglio dell'estate? La prima guida queer ai musei
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

La guida definitiva ai tormentoni dell'estate 2026Per l'estate 2026 sono state identificate undici canzoni che rappresentano le tendenze musicali stagionali, non necessariamente le più ascoltate ma...

Come liberare spazio su iPhone prima dell'estate: guida completa 2026Se il telefono comincia a rallentare o lo spazio di archiviazione si riempie rapidamente, è il momento di intervenire.

Argomenti più discussi: L’abbaglio cinese? Scambiare la politica con l’economia. Scrive Sisci; La notte delle fragole: nuovo film con Ficarra e Picone; Siderno, il gruppo consiliare di maggioranza del PD: Sullo stadio Raciti l'ennesimo abbaglio delle minoranze; Si presenta alla libreria Mondadori Il Caso Corbisiero-Cronaca di un errore giudiziario internazionale.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web