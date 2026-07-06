L' abbaglio dell' estate? La prima guida queer ai musei

È arrivato in Italia il testo Musei, genere e queerness, la prima pratica guida LGBTQ+ per accedere agli spazi espositivi della nostra Nazione con un occhio rinnovato rispetto alle tematiche queer. Il volume è a cura di Nicole Moolhuijsen, ricercatrice, consulente e coordinatrice del gruppo di lavoro Genere e Diritti LGBTQ+ di Icom Italia, che nella scheda di presentazione sul sito della casa editrice Nomos, nonché gli editori del volume, si presenta con tutta la pletora possibile di pronomi: da "lei" a "lui", passando per lo schwa. Per darvi la tara dell'autrice, nella sua carriera accademica è in procinto di completare un dottorato in Museum Studies all'Università di Leicester. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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