La We’ Benevento United diventa GiMaVa Città di Benevento | al via il nuovo progetto

La squadra di calcio di Benevento ha cambiato nome in Gi.Ma.Va Città di Benevento, mantenendo invariata la sua filosofia. La società conferma il focus sulla valorizzazione dei giovani talenti locali e lancia un nuovo progetto sportivo. La modifica riguarda esclusivamente la denominazione, senza alterare l’identità e gli obiettivi già stabiliti. La società riparte con un’immagine rinnovata, puntando a rafforzare il proprio ruolo nel panorama calcistico territoriale.

La We’ Benevento United cambia veste e riparte con una nuova denominazione: Gi.Ma.Va Città di Benevento. Un cambiamento che riguarda il nome, ma non la filosofia della società, che conferma la propria identità e rilancia un progetto sportivo ambizioso, fondato sulla valorizzazione dei giovani talenti del territorio. La dirigenza guarda già alla prossima stagione con l’intenzione di presentare domanda di ripescaggio e provare a migliorare quanto fatto nell’ultimo campionato. L’obiettivo resta quello di costruire una squadra competitiva, mantenendo però una chiara linea programmatica: puntare sempre di più sui giovani. Con una doppia garanzia: mister Filippo Pagnozzi in panchina e la Grippo DRS come serbatoio di talenti cristallini. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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© Fremondoweb.com - La We’ Benevento United diventa Gi.Ma.Va Città di Benevento: al via il nuovo progetto

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