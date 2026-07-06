Aldo Montano è stato ricoverato d’urgenza a causa di una grave reazione allergica. Se il ricovero fosse stato ritardato di dieci minuti, la situazione sarebbe peggiorata gravemente, con il rischio di morte. La reazione allergica ha richiesto un intervento immediato per stabilizzare le sue condizioni. Non sono stati forniti dettagli sulla durata del ricovero o sulle cure specifiche, ma l’atleta si trova attualmente sotto osservazione medica.

Momenti di enorme paura per Aldo Montano, che nelle scorse ore è stato costretto a un ricovero d’urgenza dopo aver accusato una gravissima reazione allergica. L’ex campione olimpico di scherma ha raccontato personalmente quanto accaduto attraverso i social, condividendo una foto dall’ospedale e lanciando un appello affinché il tema delle allergie alimentari venga preso con la massima serietà. Per lui non si è trattato di un episodio isolato, ma dell’ennesima esperienza che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. View this post on Instagram Tragedia sfiorata per Aldo Montano: cosa è successo. La sera di venerdì 3 luglio Aldo Montano si trovava a cena in un ristorante di Roma quando, poco dopo aver mangiato, è stato colpito da uno shock anafilattico che ha reso necessario il trasporto immediato in ospedale. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - La tragedia di Aldo Montano, ha rischiato di morire: ricoverato d’urgenza, 10 minuti in più e sarebbe morto

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Temi più discussi: Choc Aldo Montano, ha rischiato di morire per una banale dimenticanza al ristorante: Tra una cena e una tragedia c’è solo un errore; Aldo Montano ricoverato per shock anafilattico: Il ristorante sapeva della mia allergia; Aldo Montano ricoverato: Allergia ignorata, poteva finire in tragedia; Paura per Aldo Montano, in ospedale per choc anafilattico.

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