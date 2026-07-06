Al Fair Play Menarini 2026 si sono esibiti diversi campioni sportivi, tra cui Bebe Vio, Gianfranco Zola e Gregorio Paltrinieri. L’evento ha celebrato i valori di rispetto, impegno e passione attraverso le loro testimonianze e performance. La manifestazione ha coinvolto atleti di diverse discipline, mettendo in evidenza il loro contributo oltre lo sport. La partecipazione ha visto anche il coinvolgimento di pubblico e rappresentanti di varie realtà sportive.

(LaPresse) L’energia appassionata di Bebe Vio, l’eleganza cortese di Gianfranco Zola, i 33 battiti al minuto del cuore di Gregorio Paltrinieri, le radici calabresi del principe Diego Milito e la sicurezza di un Armand Duplantis fresco di nozze, insieme a un Federico Buffa in grande spolvero, generoso nel regalare ‘perle’ di storia dello sport, tra gatti neri e acque libere. Sono tante le cartoline che arrivano dal palco del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, dove è andata in scena la trentesima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini. Un riconoscimento a campioni dello sport di tutti i tempi, che hanno dimostrato di essere grandi anche sul piano del rispetto e dell’etica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La sfilata dei campioni al Fair Play Menarini 2026 per testimoniare i veri valori di vita

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