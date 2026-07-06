Vera piange per la separazione da Federico e il rapporto con Amalia. Angela e Curro pianificano di fuggire a Zurigo per ricominciare insieme.

Vera è sempre più provata dal dolore per la separazione da Federico e dal rapporto con Amalia. Intanto Angela e Curro vivono il loro amore e progettano una fuga a Zurigo per ricominciare lontano da minacce e ostacoli. Nelle nuove anticipazioni di La Promessa, in onda domani alle 19:40 su Rete 4, la situazione emotiva dei protagonisti si fa sempre più intensa. La soap spagnola mette al centro due linee narrative opposte: da un lato la sofferenza di Vera, segnata dal conflitto con Amalia e dal dolore per la distanza da Federico; dall'altro il sogno d'amore di Angela e Curro, sempre più decisi a costruire un futuro insieme lontano da minacce e tensioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 7 luglio: Vera soffre e Angela sogna la fuga con Curro

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