La Paganelli serve il bis E ora pensa in grande
La Paganelli conquista la seconda vittoria consecutiva, battendo Sala Baganza dopo aver già vinto a Bologna. La squadra gialloblù si prepara a un girone di ritorno con obiettivi di miglioramento.
Momento magico per una Paganelli Modena ancora vincente. Il nuovo successo contro Sala Baganza, dopo quello di Bologna, delinea un girone di ritorno da riscatto per i gialloblù. Risolti i problemi legati ai vari acciacchi, Duarte e il suo staff possono giostrare la rosa al meglio puntando, ora, all’alta classifica. Contro Sala Baganza Modena convince soprattutto in gara uno. paganelli modena 7 sala baganza 2 MODENA: Cirilli, Vasquez, Russo (Bizzoco), Di Stefano, Angelotti, Campazzi, (Franceschini), Pompilio, Fabbri, Scerrato. Lanciatori: Martinez rl.8 lanci 118 (Vincente), Roero, Martinelli (Salvezza). SALA BAGANZA: Lanciatori Zambelli rl.7 (Perdente), Prati rl. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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