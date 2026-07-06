Dopo aver concluso il suo secondo mandato come presidente, Emmanuel Macron si sta preparando a entrare nel settore dei media. A circa dieci mesi dalla fine del suo incarico, lavora in modo riservato su progetti legati a questa nuova fase della sua carriera. Non sono stati resi pubblici dettagli specifici sulle sue attività o sui piani futuri nel mondo dell’informazione e della comunicazione.

A dieci mesi dalla fine del suo secondo mandato da presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron prepara dietro le quinte la sua vita post-Eliseo. Secondo diverse fonti citate ieri dal Journal du dimanche, il quotidiano di proprietà del magnate bretone Vincent Bolloré, Macron starebbe valutando l’ipotesi di ricoprire una carica che possa fungere da “trampolino di lancio” in vista di un eventuale ritorno alle presidenziali del 2032, quando potrà ricandidarsi all’Eliseo (nel 2027, a causa dei limiti imposti dalla Costituzione, non potrà ripresentarsi per la terza volta consecutiva). E lo scenario più probabile evocato dalle fonti è una collaborazione con il miliardario delle telecomunicazioni Xavier Niel, patron di Iliad, azionista di maggioranza di Le Monde e sostenitore di lunga data di Macron. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La nuova vita di Macron nell'impero dei media

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Prima nata nell'ospedale di Monopoli-Fasano: si chiama Sata. «Una nuova vita per la nuova struttura sanitaria»Una bambina è nata domenica nel nuovo ospedale di Monopoli-Fasano, con parto naturale.

La rinascita del “power dining” nell’era dei social mediaNel contesto dei ristoranti, il “power dining” sta tornando di moda, anche grazie ai social media.

Temi più discussi: Macron e FC Basilea 1893 presentano i nuovi Kit Home e Away 2026/27 ispirati all’identità Rotblau; Al via la partnership pluriennale tra Cesena FC e Macron; CALCIO: Macron è il nuovo sponsor tecnico del Cesena; Macron di nuovo in pubblico con gli occhiali da sole: il presidente francese riceve il sultano dell'Oman.

Macron ha sottolineato che a entrare al Panthéon è l’historien, per l’eccezionalità della sua produzione, del suo metodo innovativo e del suo essersi dedicato totalmente all’insegnamento come vera ragione di vita Michele Marchi x.com

È uscito il rapporto della Commissione Giustizia e Affari Interni sulla Regolarizzazione per Meriti, tra le altre cose. reddit

Macron in Nuova Caledonia per cercare di sedare le proteste. L’ombra di Pechino sui gruppi pro indipendenzaIeri il presidente francese Emmanuel Macron è partito per la Nuova Caledonia, il territorio francese d’oltremare del Pacifico, a circa 1.500 chilometri dalla costa australiana, dove da oltre una ... ilfoglio.it

Fine vita, nuovo sì dell’Assemblea nazionale francese alla leggeFa un passo avanti una delle riforme simbolo del secondo mandato del presidente Emmanuel Macron. Ecco che cosa prevede ... iodonna.it