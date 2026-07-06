Un calciatore norvegese ha segnato un gol durante una partita di Coppa del Mondo, contribuendo alla vittoria della sua squadra. La rete è avvenuta al 23° minuto del primo tempo, con un tiro potente da fuori area. La squadra ha concluso la partita con un risultato di 2-1, portandosi in testa alla fase a eliminazione diretta. La partita si è svolta davanti a circa 50.000 spettatori allo stadio.

Essere norvegesi di questi tempi dev’essere bellissimo. Qualità della vita tra le migliori al mondo, paesaggi mozzafiato e, da qualche settimana, anche un Mondiale vissuto da protagonisti tra campo e spalti. La Viking Row ha invaso la Coppa del Mondo e, grazie alla vittoria con il Brasile agli ottavi di finale, il ct Solbakken ha mostrato come la sua squadra sia meno Haaland-centrica di quanto i numeri facciano pensare. Sette gol in cinque partite (anzi in 4, visto che con la Francia era stato fuori per il turnover), questo lo score impressionante del centravanti del Manchester City che, a ventisei anni da compiere il prossimo 21 luglio, si sta confermando ul palcoscenico più importante come uno dei migliori centravanti attualmente in circolazione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La Norvegia non è solo Haaland anche se segna sempre lui

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AI predice 20/20 vittorie del Brasile 21 contro la Norvegia – Haaland segna sempre

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La #Norvegia non è più una favola: è una grande realtà. Elimina anche il #Brasile e vola ai quarti con una squadra solida, coraggiosa e guidata da un Haaland semplicemente devastante. Che Mondiale dei norvegesi. #FIFAWorldCup x.com

Un altro 'Non puoi scrivere copioni come questo' alla BBC mentre Haaland segna il gol decisivo per la Norvegia reddit

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