La maturità ha smesso di spaventare il racconto del dirigente scolastico sull’esame

Quest’anno, il dirigente scolastico ha riferito che gli studenti hanno affrontato l’esame di maturità con meno timore rispetto al passato. La tradizionale busta sigillata con ceralacca, simbolo dell’incertezza, è stata aperta senza tensione, con studenti che hanno mostrato maggiore sicurezza. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante la prova, e l’atmosfera generale si è definita più rilassata rispetto alle edizioni precedenti.

C’era una volta la busta. Sigillata con la ceralacca, custodita come un reliquiario, aperta con il tremore di uno studente che incrociava le dita sperando di non pescare l’argomento sbagliato. C’era il nodo tematico, il software che decideva per tutti, l’algoritmo che stabiliva il destino di un esame. C’era la paura, quella sottile e silenziosa, che si annidava nei minuti precedenti l’estrazione. A raccontarlo è Francesco Rossi, dirigente scolastico del Liceo Montale di Roma, che per dieci giorni ha presieduto una commissione d’esame della maturità 2026. Le sue parole, affidate a un racconto che ha fatto il giro delle redazioni e dei social, disegnano il ritratto di una scuola che ha deciso di ascoltare, finalmente, i propri studenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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