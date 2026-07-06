La Juventus ha confermato la presenza di Michele Di Gregorio al raduno del 13 luglio alla Continassa, nonostante siano stati accostati al club molti altri portieri durante il mercato. La squadra sta attraversando un momento di incertezza sulla scelta del portiere titolare, con diverse opzioni sul tavolo. Tuttavia, l’estremo difensore rimane l’unico certo per l’inizio della stagione.

La Juventus sta vivendo un periodo di confusione per quanto riguarda il ruolo del portiere. Da inizio mercato sono stati accostati alla Vecchia Signora tantissimi estremi difensori, ma la certezza è che al raduno del 13 luglio alla Continassa ci sarà Michele Di Gregorio. Un portiere molto discusso, tra un rendimento altalenante e le dichiarazioni del suo procuratore, Carlo Alberto Belloni. «La dirigenza spende 130 milioni per 3 attaccanti impresentabili e scarica il fallimento sul portiere», aveva dichiarato l’agente, scatenando l’ira dei tifosi (Di Gregorio aveva poi risposto: «Prendo le distanze dal mio agente, ho grandissima stima per i miei compagni»). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La Juve cerca 10 portieri ma l’uomo DiGre resiste

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Differenza tra un PORTIERE SERIO e DI GREGORIO

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