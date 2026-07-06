Kiev mira a concludere accordi sulla fornitura di droni con sette paesi membri della NATO entro la fine dell’anno, dopo aver già raggiunto intese con paesi del Golfo e dei Paesi Baltici. La strategia di Kiev ha suscitato reazioni negative da parte di Mosca, che ha criticato la collaborazione tra alcuni di questi paesi e l’Ucraina. La volontà di siglare nuovi contratti si inserisce in un quadro di intensificazione delle relazioni tra Kiev e alcuni alleati occidentali.

Dopo le intese nel Golfo e con i Baltici, Zelensky punta a nuovi contratti. Irritando il Cremlino che già ha preso di mira Varsavia per la collaborazione con l’Ucraina. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - La corsa ai droni, Kiev vuole chiudere accordi con 7 Paesi Nato entro fine anno

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