Juventus Women il mercato entra nel vivo | Noordman primo acquisto dell’estate
La Juventus Women ha annunciato il primo acquisto dell’estate, con l’arrivo di Noordman. La società ha anche comunicato la nomina di Isaac Guerrero come nuovo allenatore. La settimana si è caratterizzata da diverse novità nel settore mercato, suscitando interesse tra tifosi e addetti ai lavori.
Una settimana ricca di novità e di sorprese per la Juventus Women. Dopo l’annuncio ufficiale di Isaac Guerrero come nuovo allenatore bianconero, è un altro colpo di mercato in entrata ad accendere gli entusiasmi. Nella giornata di sabato, infatti, è stata presentata ai suoi nuovi tifosi Danique Noordman, centrocampista classe 2004 arrivata dall’Ajax. Chi è la nuova giocatrice bianconera. Danique Noordman muove i suoi primi passi in Olanda vestendo la maglia del VV Vilsteren, trasferendosi successivamente al SV Dalfsen e poi al FC Dalfsen, prima di approdare al PEC Zwolle. È proprio con il club biancoblu che arriva il debutto in prima squadra e in Eredivisie nella stagione 2020-21. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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JUVENTUS WOMEN MERCATO: ECCO I PRIMI DUE COLPI
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