Al termine dei Mondiali nordamericani, alcuni giocatori della Juventus sono risultati svalutati rispetto al passato. Tra questi, Bremer, Koopmeiners e David, che avrebbero potuto beneficiare della visibilità internazionale per migliorare le proprie quotazioni. Tuttavia, l’opportunità di mostrare le proprie qualità si è rivelata meno efficace del previsto, lasciando alcune valutazioni in calo. La vetrina mondiale non ha portato i risultati sperati per alcuni calciatori, secondo quanto si apprende.

Una vetrina si è oscurata. I Mondiali nordamericani, nelle intenzioni della Juventus, avrebbero potuto rappresentare un'ottima occasione per mettere in mostra alcuni calciatori sacrificabili o altri da rilanciare dopo annate deludenti. I risultati, però, sono stati tutto il contrario delle aspettative. Al netto dell'incedibile Yildiz, fuori ai gironi con la Turchia, del jolly McKennie e di Francisco Conceiçao, entrambi ancora in corsa, dagli altri tre componenti della spedizione juventina alla Coppa del Mondo più magra degli ultimi anni (Bremer, Koopmeiners e David) sono arrivate quasi soltanto note negative. E, soprattutto, nessun incentivo in vista del prossimo mercato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, altro che vetrina! Dal Mondiale Bremer, Koopmeiners e David tornano svalutati...

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