Al Teatro Tor Bella Monaca si terrà uno spettacolo dedicato alla storia delle donne italiane e al loro diritto di voto, inserito negli eventi dell’estate romana. L’evento si svolgerà presso l’Arena del teatro e si focalizza sulla tematica sociale e civile legata alla partecipazione femminile nella storia italiana. La rappresentazione si inserisce nel calendario di appuntamenti culturali programmati per la stagione estiva.

In occasione degli appuntamenti previsti per l’estate romana, l’Arena del Teatro Tor Bella Monaca si prepara ad accogliere uno spettacolo profondamente legato alla storia sociale e civile del nostro Paese. Giovedì 9 luglio, alle ore 21:00, andrà in scena Italia. Le donne italiane al voto, un’opera scritta, diretta e interpretata da Bruna Braidotti, affiancata sul palco dall’attrice Bianca Manzari. La rappresentazione teatrale, prodotta dalla Compagnia di Arti e Mestieri di Pordenone, si inserisce perfettamente nel calendario de gli appuntamenti in arena, offrendo al pubblico capitolino un’occasione di riflessione su una tematica fondamentale. Il ritorno di quest’opera a Roma avviene a quasi vent’anni dalla vittoria del prestigioso Premio “Donne e teatro”, ottenuto nella Capitale nel 2007. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ezrome.it - “Italia. Le donne italiane al voto” in scena al Tor Bella Monaca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le donne nelle istituzioni | Anna Tonelli

Notizie e thread social correlati

L’Estate all’Arena Tor Bella Monaca: gli spettacoli dal 7 al 12 luglioDal 7 al 12 luglio, l'Arena Tor Bella Monaca ospita una serie di spettacoli come parte della programmazione estiva del teatro.

“250 euro al giorno ai pusher, 100-150 alle vedette”: il tariffario dello spaccio di droga a Tor Bella MonacaDurante un’audizione in Commissione parlamentare, il prefetto di Roma ha descritto il funzionamento dello spaccio a Tor Bella Monaca.

Temi più discussi: Tor Bella Monaca Teatro Festival | Arena Estate 2026; Teatro Tor Bella Monaca, spettacoli dal 7 al 12 luglio: il programma; L’Estate all’Arena Tor Bella Monaca: gli spettacoli dal 7 al 12 luglio; Tor Bella Monaca. L’Estate all’Arena Tor Bella Monaca.

Tor Bella Monaca, arresti in serie e chili di droga sequestrati: la stretta dei carabinieriCordaro, Valente, Moccia: nella geografia di quella che fu la principale piazza di spaccio di Roma, cambiano i nomi e gli assetti ma resta predominante il traffico di droga. Tor Bella Monaca, oggi ... ilmessaggero.it

Donna costretta a prostituirsi a Tor Bella Monaca: salvata da un sos da Londra dell'ex marito, arrestato l’aguzzinoUn SOS partito da Londra ha interrotto un incubo che stava consumandosi a Roma. Una donna romena, convinta dal compagno a trasferirsi in Italia con la promessa di una relazione stabile, è stata ... leggo.it