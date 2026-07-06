Italia la settimana della rivoluzione | attesa per Maldini e Conte-Mancini

Il presidente della FIGC sta per annunciare i nuovi vertici del calcio italiano entro venerdì. È in attesa della risposta di Paolo Maldini, a cui è stata proposta la presidenza del Club Italia. Maldini avrebbe pieni poteri sulla ristrutturazione dei vivai e delle selezioni giovanili. La decisione definitiva dipende dalla risposta del dirigente. Nel frattempo, si attendono anche sviluppi riguardo a un possibile incarico per l’ex ct della nazionale.

Il presidente della Figc Giovanni Malagò si appresta a ridefinire i vertici del calcio italiano entro venerdì, attendendo la risposta definitiva di Paolo Maldini a cui è stata offerta la presidenza del Club Italia con pieni poteri decisivi sulla ristrutturazione dei vivai e delle selezioni giovanili., L'ex bandiera milanista sta valutando un incarico operativo di altissimo profilo che comporterebbe un trasferimento a Roma e un ingaggio ridotto rispetto ai parametri societari, una scelta propedeutica e vincolante prima di poter ufficializzare il nuovo commissario tecnico che prenderà il posto del dimissionario Rino Gattuso e del traghettatore Silvio Baldini. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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