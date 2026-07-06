Ismea ha avviato la nona edizione della Banca nazionale delle Terre Agricole, offrendo più di 14 mila ettari di terreni agricoli all’asta nel 2026. Sono previsti finanziamenti a tasso agevolato destinati a giovani imprenditori del settore agricolo.

Ismea ha dato il via alla nona edizione della Banca nazionale delle Terre Agricole (BTA), strumento di redistribuzione e valorizzazione del patrimonio fondiario pubblico che, nel 2026, mette a disposizione oltre 14 mila ettari di terreni agricoli e finanziamenti a tasso agevolato per giovani imprenditori del settore. Cos’è e come funziona Banca Terre 2026 di Ismea. La Banca Nazionale delle Terre Agricole è un progetto gestito dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) che funziona come una sorta di grande bacheca pubblica in cui vengono messi all’asta terreni coltivabili in tutta Italia. L’obiettivo è rimettere in circolo campi abbandonati o inutilizzati, offrendo una grande opportunità a chi vuole avviare o ingrandire un’azienda agricola. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ismea lancia Banca Terre 2026, all’asta 14mila ettari con tassi agevolati per i giovani

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