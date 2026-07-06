Iran, il lungo addio a Khamenei

Notizia in breve

A Teheran, il corteo funebre per Ali Khamenei attraversa le strade della città. È il terzo giorno di commemorazioni, con i partecipanti che seguono il percorso tra le piazze e le vie principali. Le immagini mostrano persone riunite in silenzio, molte con bandiere e fotografie del leader defunto. La cerimonia prosegue senza interruzioni, mentre le autorità monitorano l’afflusso di partecipanti lungo il tragitto.