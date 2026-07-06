Iran il lungo addio a Khamenei
A Teheran, il corteo funebre per Ali Khamenei attraversa le strade della città. È il terzo giorno di commemorazioni, con i partecipanti che seguono il percorso tra le piazze e le vie principali. Le immagini mostrano persone riunite in silenzio, molte con bandiere e fotografie del leader defunto. La cerimonia prosegue senza interruzioni, mentre le autorità monitorano l’afflusso di partecipanti lungo il tragitto.
Iran. Terzo giorno di funerali per Ali Khamenei, iniziato il corteo funebre per le vie di Teheran. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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