Iran il lungo addio a Khamenei

Da tv2000.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Teheran, il corteo funebre per Ali Khamenei attraversa le strade della città. È il terzo giorno di commemorazioni, con i partecipanti che seguono il percorso tra le piazze e le vie principali. Le immagini mostrano persone riunite in silenzio, molte con bandiere e fotografie del leader defunto. La cerimonia prosegue senza interruzioni, mentre le autorità monitorano l’afflusso di partecipanti lungo il tragitto.

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Iran. Terzo giorno di funerali per Ali Khamenei, iniziato il corteo funebre per le vie di Teheran. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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