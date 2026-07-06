Interior design | valorizzare gli ambienti con i serramenti minimal di Malerba Infissi

Da laprimapagina.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Negli ultimi anni, l’architettura residenziale si concentra su grandi superfici vetrate, con aperture che collegano ambienti interni ed esterni. La progettazione delle finestre si è spostata dall’aspetto strutturale alla valorizzazione della luce naturale. I serramenti minimal di Malerba Infissi sono scelti per adattarsi a questa tendenza, integrandosi con le grandi superfici vetrate e contribuendo a creare ambienti luminosi e aperti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’architettura residenziale degli ultimi anni ha cambiato il modo di guardare alle finestre. Dove un tempo si ragionava sul telaio, oggi si ragiona sulla luce: case e ville di nuova costruzione vengono progettate attorno a grandi superfici vetrate, con aperture che mettono in comunicazione gli ambienti interni con il giardino o il terrazzo. Il serramento, in questo scenario, deve quasi sparire alla vista per lasciare spazio al vetro, senza per questo rinunciare a tenuta, isolamento e sicurezza. È una richiesta tecnicamente complessa, perché ridurre la sezione visibile del profilo significa concentrare le prestazioni in pochi centimetri di alluminio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

interior design valorizzare gli ambienti con i serramenti minimal di malerba infissi
© Laprimapagina.it - Interior design: valorizzare gli ambienti con i serramenti minimal di Malerba Infissi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Verbania: Loft di Design in Vendita | Vivere come a New York in un Loft da Copertina

Video Verbania: Loft di Design in Vendita | Vivere come a New York in un Loft da Copertina

Notizie e thread social correlati

Scegliere infissi in PVC a Milano significa investire in serramenti resistenti, durevoli e dal design moderno, perfetti per ogni tipo di edificio.Un'azienda di Milano ha annunciato l'intenzione di aumentare la produzione di infissi in PVC.

Milano Design Week 2026 tra materia e emozione le novità più interessanti per l’interior designDurante la Milano Design Week 2026, si sono presentate numerose novità nel settore dell’interior design, con esposizioni che hanno messo in evidenza...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web