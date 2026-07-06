Negli ultimi anni, l’architettura residenziale si concentra su grandi superfici vetrate, con aperture che collegano ambienti interni ed esterni. La progettazione delle finestre si è spostata dall’aspetto strutturale alla valorizzazione della luce naturale. I serramenti minimal di Malerba Infissi sono scelti per adattarsi a questa tendenza, integrandosi con le grandi superfici vetrate e contribuendo a creare ambienti luminosi e aperti.

L’architettura residenziale degli ultimi anni ha cambiato il modo di guardare alle finestre. Dove un tempo si ragionava sul telaio, oggi si ragiona sulla luce: case e ville di nuova costruzione vengono progettate attorno a grandi superfici vetrate, con aperture che mettono in comunicazione gli ambienti interni con il giardino o il terrazzo. Il serramento, in questo scenario, deve quasi sparire alla vista per lasciare spazio al vetro, senza per questo rinunciare a tenuta, isolamento e sicurezza. È una richiesta tecnicamente complessa, perché ridurre la sezione visibile del profilo significa concentrare le prestazioni in pochi centimetri di alluminio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Interior design: valorizzare gli ambienti con i serramenti minimal di Malerba Infissi

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