Inter Como duello anche per Chalobah | ma il difensore inglese preferisce i nerazzurri Il punto

Il difensore inglese preferisce l’Inter, che rimane in vantaggio nonostante le richieste elevate del Chelsea. La trattativa tra i nerazzurri e il giocatore si fa più intensa, mentre il Como continua a concorrere. Chalobah avrebbe scelto la proposta dell’Inter, che si mantiene in posizione favorevole. La trattativa tra le parti è in fase avanzata, con il calciatore che preferisce vestire la maglia nerazzurra.

Inter News 24 Inter, i nerazzurri restano in pole position grazie alla volontà del calciatore, nonostante le alte richieste del Chelsea. Il testa a testa tra Inter e Como per Trevoh Chalobah entra nella fase più calda. Il difensore inglese si conferma il profilo conteso con maggiore insistenza dalle due società lombarde, entrambe alla ricerca di un innesto di spessore per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Chelsea al muro sui 35 milioni. La trattativa è complicata dalle elevate pretese economiche del Chelsea. Il club londinese, proprietario del cartellino, non intende fare sconti e valuta il centrale non meno di 35 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

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