Intelligenza artificiale a scuola l’Italia investe 2,1 miliardi | Non sostituisce i docenti ma supporta la didattica Il piano del Ministero

Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato un investimento di 2,1 miliardi di euro nell’intelligenza artificiale per le scuole italiane. La tecnologia sarà utilizzata per supportare la didattica, senza sostituire i docenti. La Capo Dipartimento per le risorse ha specificato che l’AI entrerà nelle aule come strumento di supporto, e non come sostituto degli insegnanti. La comunicazione è stata diffusa attraverso Rai Scuola.

L’intelligenza artificiale varca i cancelli delle scuole, ma non per sostituire i professori. A chiarirlo è Simona Montesarchio, Capo Dipartimento per le risorse del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in un intervento trasmesso da Rai Scuola. La digitalizzazione dell’istruzione procede a ritmi serrati e le cifre parlano chiaro: 2,1 miliardi di euro investiti per trasformare le aule tradizionali in ambienti di apprendimento innovativi. La scommessa più grande, però, si gioca sul fronte della formazione. Negli ultimi anni il Ministero ha stanziato 800 milioni complessivi per aggiornare le competenze di oltre 1.200.000 unità di personale scolastico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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LIntelligenza Artificiale a scuola

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