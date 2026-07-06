In Parlamento si sono verificati insulti tra i parlamentari, con un esponente di opposizione che ha chiamato la premier “killer”. Durante il dibattito, la discussione si è concentrata sul rapporto tra natura, fauna selvatica e tutela del territorio. Un rappresentante ha perso la calma e ha pronunciato un insulto rivolto alla presidente del Consiglio. La discussione si è svolta nel contesto di un confronto acceso tra le forze politiche.

In Parlamento lo scontro politico si è acceso attorno a un tema che va oltre la dialettica tra maggioranza e opposizione: il rapporto tra natura, fauna selvatica e tutela del territorio. Al centro della discussione c’è un nuovo disegno di legge sulla caccia che sta dividendo profondamente le forze politiche. Il provvedimento, ancora in esame alle Camere, non viene letto dalle opposizioni come un semplice aggiornamento normativo, ma come un cambio di impostazione culturale. È su questo punto che si è concentrata una parte significativa del confronto politico. A intervenire con toni duri è stato il leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, che ha contestato l’impianto del ddl, in particolare il modo in cui viene descritta l’attività venatoria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Insulti a Giorgia Meloni, Bonelli perde la testa e lo dice: “Killer…”

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Meloni scuote la testa durante intervento di Schlein alla Camera: È tutto falso

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